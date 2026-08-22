Ansarullah : La capacité militaire indigène mène à l'indépendance du Yémen

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, Mohammad al-Farrah, membre du bureau politique d'Ansarullah au Yémen, a déclaré que l'écart entre Sanaa et Riyad dans le domaine des industries militaires est très grand. Il a souligné que la comparaison entre les deux parties ne devrait pas être mesurée par le volume des contrats d'achat d'armes, mais plutôt que le critère principal est le niveau de capacité à produire, entretenir et développer la puissance militaire par une décision nationale indépendante.

Al-Farrah a écrit dans des tweets sur la plateforme "X" que l'Arabie saoudite dépend largement des importations d'armes et de systèmes militaires de l'étranger, tandis que Sanaa se concentre sur le développement de ses capacités dans le domaine de la fabrication et de la production locales.

Il a ajouté que le développement indigène des capacités militaires donne à Sanaa plus de puissance pour répondre aux besoins du combat et améliorer les outils militaires selon les conditions du terrain, et les rend indépendants des contrats d'armement étrangers ou des décisions liées aux fournisseurs d'armes.

Al-Farrah, dans ses remarques ultérieures concernant la mobilisation des forces affiliées à l'ennemi saoudien, a appelé les Yéménites à ne pas entrer en guerre aux côtés de Riyad. Il a clairement indiqué que la poursuite de ce processus sert les objectifs des puissances qui sont intervenues dans les affaires du Yémen et qui s'efforcent de maintenir le pays dans un état de conflit et d'épuisement.

Il a souligné que la confrontation doit viser ceux que les Yéménites considèrent comme l'ennemi de leur pays, et a demandé à ceux qui ont été recrutés dans des camps affiliés à l'ennemi saoudien de ne pas pointer leurs armes vers les Yéménites.

Al-Farrah a accusé les médias favorables aux Saoudiens de déformer la réalité en échange d'argent, et a ajouté que ceux qui opèrent dans cette voie n'ont pas pour objectif de transmettre les faits ou de procéder à une vérification indépendante de l'information.