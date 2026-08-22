Baqaei : La guerre économique des États-Unis contre l’Iran est une déclaration de guerre à tous les gouvernements

Selon l’agence de presse ABNA, Esmaïl Baqaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a écrit sur son compte sur l’un des réseaux sociaux en réaction à l’annonce de nouvelles sanctions économiques contre l’Iran : « L’annonce de nouvelles sanctions économiques américaines contre l’Iran va bien au-delà de la poursuite de la "guerre économique" illégale contre un seul pays. »

Il a ajouté : « Cet acte équivaut à une tentative d’imposer la souveraineté extraterritoriale des États-Unis sur tous les États membres indépendants des Nations Unies. Aucun gouvernement n’a le droit de contraindre les banques, entreprises ou aéroports étrangers – qui relèvent chacun de la compétence exclusive de leur propre souveraineté – à s’abstenir de tout commerce légitime avec un pays tiers. »

Baqaei a poursuivi : « De telles sanctions secondaires n’ont aucun fondement en droit international. Ces sanctions violent le principe fondamental de l’égalité souveraine, consacré au paragraphe 1 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et bafouent l’interdiction coutumière d’ingérence dans les affaires intérieures des États, que la Cour internationale de Justice a confirmée dans l’affaire du Nicaragua. »

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté : « L’intimidation économique visant à contraindre un État indépendant à modifier ses choix politiques légitimes est un crime international et un acte illicite. Lorsque ces sanctions sont accompagnées d’un blocus maritime qui constitue en soi un acte d’agression, la souveraineté des autres États est réduite à une question temporaire et conditionnée à la volonté et au caprice d’une autre puissance. La soumission à une telle intimidation flagrante ne conférera l’immunité à aucun État, mais équivaudra simplement à privilégier une souveraineté étrangère et à reconnaître la mainmise d’une partie externe sur les activités légitimes des banques, entreprises économiques et aéroports d’autres pays. »

Il a précisé : « Le résultat final de cette situation sera l’érosion complète de la souveraineté nationale en tant que principe fondamental du système des relations interétatiques fondé sur la Charte des Nations Unies, et elle constituera le prélude à un retour catastrophique vers un colonialisme pur et simple et à grande échelle. »