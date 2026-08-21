Médias sionistes : L'Égypte a retiré « Israël » des cartes scolaires

Selon l'agence de presse « Abna » citant le Centre d'information palestinien, la chaîne 14 de télévision du régime sioniste, en référence à la publication d'une carte dans les médias égyptiens « Cairo24 », a rapporté : « Une nouvelle crise politique se profile-t-elle ? En Égypte, Israël a été retiré de la carte. »

Selon ce rapport, le site d'information Cairo24 a publié hier une carte liée au nouveau système d'enseignement secondaire en Égypte, sur laquelle, dans le nord-est du pays, le nom « Palestine » est inscrit et aucune mention du nom « Israël » n'est faite.

Dans la légende de cette carte, il est écrit : « Présent sur les pages de l'histoire ; la Palestine apparaît sur la carte politique de l'Égypte dans le nouveau programme du système du baccalauréat. »

La chaîne 14 du régime sioniste a souligné que la publication de cette carte est notable étant donné que l'Égypte entretient depuis 1979 des relations diplomatiques et un accord de paix avec ce régime, et a ajouté que cette question devrait susciter l'inquiétude du ministère israélien des Affaires étrangères.

Ce média sioniste a également appelé Tel-Aviv à réagir et a souligné qu'« Israël doit clarifier qu'une telle mesure est inacceptable pour lui ».