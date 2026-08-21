Selon l'agence de presse « Abna », le chef d'état-major général des forces armées, dans un message au chef par intérim du ministère de la Défense à l'occasion du 31 août – Journée de l'industrie de la défense – a déclaré : « Toute erreur de calcul et toute menace conventionnelle ou nouvelle de la part des ennemis seront confrontées à des réponses révolutionnaires, écrasantes, fonte de remords et dévastatrices. »
Le général de corps d'armée Abdollahi : La réponse de l'Iran aux nouvelles menaces de l'ennemi est dévastatrice
21 août 2026 - 22:35
Code d'info: 1855230
Source: ABNA
Le chef d'état-major général des forces armées iraniennes, dans un message au chef par intérim du ministère de la Défense, a déclaré : « Toute erreur de calcul et toute menace conventionnelle ou nouvelle de la part des ennemis se heurteront à une réponse révolutionnaire, écrasante, fonte de remords et dévastatrice. »
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