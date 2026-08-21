Le général de corps d'armée Abdollahi : La réponse de l'Iran aux nouvelles menaces de l'ennemi est dévastatrice

Selon l'agence de presse « Abna », le chef d'état-major général des forces armées, dans un message au chef par intérim du ministère de la Défense à l'occasion du 31 août – Journée de l'industrie de la défense – a déclaré : « Toute erreur de calcul et toute menace conventionnelle ou nouvelle de la part des ennemis seront confrontées à des réponses révolutionnaires, écrasantes, fonte de remords et dévastatrices. »