Le ministre des Affaires étrangères de Damas : La Turquie n’établira pas de base militaire en Syrie

Selon l’agence de presse ABNA, « Asaad al-Shibani », ministre des Affaires étrangères du gouvernement autoproclamé de Syrie, a déclaré dans un entretien avec le site d’information « Axios » qu’il n’y a aucun plan pour la création d’une base turque ou le déploiement d’une présence militaire permanente de ce pays à l’aéroport d’Abu al-Zuhur [dans la province d’Idlib, dans le nord de la Syrie].

Il a ajouté que le fait de lier la frappe aérienne israélienne à la présence turque sur le site visé n’est pas compatible avec les conditions existantes sur le terrain.

Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement autoproclamé de Syrie a également déclaré qu’il n’y avait aucun rassemblement militaire turc sur cette base et que le site était en réalité largement vide.

Il a ajouté : j’ai expliqué à Israël que nous n’avions aucune coopération avec la Turquie pour la construction et le rassemblement militaire sur cette base, mais Israël a procédé à la frappe.

Al-Shibani a déclaré : avant la frappe israélienne et après, nous avons été en contact avec l’administration Trump pour transmettre la position de la Syrie et empêcher une escalade des tensions.

Il a également annoncé : nous avons été en contact avec Israël avant cette frappe également et avons expliqué qu’il n’y a aucun plan pour une présence permanente de la Turquie à Abu al-Zuhur.

Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement autoproclamé de Syrie a souligné en conclusion : il n’y a aucune justification à la frappe israélienne contre la base aérienne d’Abu al-Zuhur.