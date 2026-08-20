L’insistance sur les politiques échouées des États-Unis n’apportera que davantage d’échecs

Selon l’agence de presse ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, en réaction aux menaces évoquées concernant le lancement d’une « opération économique » contre l’Iran, a estimé que ces menaces sont une tentative de détourner l’opinion publique américaine des crises économiques internes de ce pays.

Araghchi, dans un texte évoquant la menace de « lancement d’une opération économique » contre l’Iran, a déclaré : cette menace vise en réalité à détourner l’opinion publique américaine des crises financières internes, à savoir les dettes sans précédent et la hausse vertigineuse des taux d’intérêt bancaires aux États-Unis.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a ajouté : l’insistance à poursuivre des politiques échouées n’apportera que davantage d’échecs et suscitera l’hostilité des Iraniens.

Il a également critiqué les politiques économiques des États-Unis contre divers pays et a souligné : le terrorisme économique américain menace l’économie mondiale et la souveraineté nationale des pays à travers le monde.