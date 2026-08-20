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L’insistance sur les politiques échouées des États-Unis n’apportera que davantage d’échecs

20 août 2026 - 11:12
Code d'info: 1854728
Source: ABNA
L’insistance sur les politiques échouées des États-Unis n’apportera que davantage d’échecs

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a déclaré : l’insistance à poursuivre les politiques échouées des États-Unis n’apportera que davantage d’échecs et suscitera l’hostilité des Iraniens.

Selon l’agence de presse ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, en réaction aux menaces évoquées concernant le lancement d’une « opération économique » contre l’Iran, a estimé que ces menaces sont une tentative de détourner l’opinion publique américaine des crises économiques internes de ce pays.

Araghchi, dans un texte évoquant la menace de « lancement d’une opération économique » contre l’Iran, a déclaré : cette menace vise en réalité à détourner l’opinion publique américaine des crises financières internes, à savoir les dettes sans précédent et la hausse vertigineuse des taux d’intérêt bancaires aux États-Unis.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a ajouté : l’insistance à poursuivre des politiques échouées n’apportera que davantage d’échecs et suscitera l’hostilité des Iraniens.

Il a également critiqué les politiques économiques des États-Unis contre divers pays et a souligné : le terrorisme économique américain menace l’économie mondiale et la souveraineté nationale des pays à travers le monde.

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