Avertissement du chef d'état-major général des forces armées concernant l'assistance à l'armée américaine agressive

Selon l'agence de presse ABNA, le général de corps d'armée Ali Abdollahi, chef d'état-major général des forces armées, a écrit sur son compte sur les réseaux sociaux, dans un avertissement adressé aux pays de la région concernant l'assistance à l'armée américaine agressive : « Les pays de la rive sud du Golfe Persique, qui déclarent à travers diverses communiqués qu'ils n'autorisent pas les États-Unis à utiliser leurs territoires contre l'Iran, doivent savoir que rien n'échappe à notre regard. »

La suite de ce message indique : « Un si grand nombre d'avions militaires, en particulier des avions ravitailleurs, sur les bases régionales sans la connaissance des pays hôtes semble peu probable. »

Le chef d'état-major général des forces armées a ajouté dans son message : « Nous avertissons que toute aide et facilitation à l'armée américaine agressive sera considérée comme une participation aux forces militaires américaines. »