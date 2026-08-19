Les pays du Golfe avertis : toute aide à l’armée américaine sera considérée comme une participation à l’agression contre l’Iran

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le général de division pilote Ali Abdollahi, dans un message publié sur sa page sur les réseaux sociaux, a adressé une mise en garde aux pays du sud du golfe Persique qui affirment, dans diverses déclarations, qu’ils n’autoriseraient pas les États-Unis à utiliser leurs territoires pour mener des opérations contre l’Iran.

« Les pays du sud du golfe Persique qui déclarent, par diverses déclarations, qu’ils n’autorisent pas les États-Unis à utiliser leurs territoires contre l’Iran doivent savoir que rien ne nous échappe », a-t-il écrit.

Le haut responsable militaire iranien a ensuite souligné la présence d’importants moyens aériens américains dans les bases militaires de la région, en particulier les avions ravitailleurs.

« Il paraît peu probable qu’un tel nombre d’avions militaires, notamment d’avions ravitailleurs, soit déployé sur les bases de la région sans que les pays hôtes en soient informés », a-t-il ajouté.

Le général de division Abdollahi a ainsi estimé que la présence de ces moyens militaires devait être considérée avec attention, alors que plusieurs pays riverains du golfe Persique affirment publiquement vouloir empêcher l’utilisation de leur territoire contre l’Iran.

Il a enfin adressé une mise en garde explicite concernant toute coopération avec les forces américaines : « Nous avertissons que toute aide et toute facilitation apportées à l’armée d’agression américaine seront considérées comme une participation aux forces militaires américaines. »

Cette déclaration intervient alors que la présence militaire américaine dans la région et l’utilisation éventuelle des bases situées dans les pays du golfe Persique constituent un enjeu majeur dans les tensions militaires actuelles.

Fin/229