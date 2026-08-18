Après Abraham Lincoln : Un nouveau scandale américain sur un autre destroyer

Selon l'agence de presse ABNA, CNN a annoncé que le destroyer « Benfold » de la marine américaine a passé, le mois dernier, quatre jours entiers sans toilettes utilisables, sans services de cuisine et sans système de climatisation, en raison d'une panne de son système d'énergie et d'alimentation électrique.

La chaîne a indiqué que cet incident s'est produit en mer de Chine méridionale, où les températures dans cette région sont très élevées.

Matthew Comer, porte-parole de la Septième Flotte, a déclaré que cet incident sur le destroyer « Benfold » s'est produit lorsque le navire effectuait des opérations de routine dans la région de l'océan Indien et du Pacifique le 24 juillet.

Comer a expliqué qu'en plus de la perte de la capacité de manœuvre automatique, les services de cuisine, les toilettes, la climatisation et l'approvisionnement en eau potable ont été perturbés sur ce navire de guerre d'environ 10 000 tonnes.

Plus de 20 jours après cet incident, selon ce porte-parole, la cause de la coupure d'électricité sur ce navire de guerre est toujours en cours d'enquête.

Cet incident survient alors que la marine américaine est confrontée à une pression croissante de l'opinion publique après des rapports sur la détérioration de la santé mentale des militaires américains à bord du porte-avions « Abraham Lincoln » au Moyen-Orient, qui ont passé plus de 200 jours en mer sans interruption.