Les taux de fret maritime sur les routes importantes du monde atteignent des records sans précédent

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Masirah, le journal britannique Financial Times a rapporté que les prix du transport sur des routes clés telles que le canal de Panama, le Rhin, la mer Rouge et la mer Noire ont augmenté au cours du mois dernier pour atteindre des niveaux sans précédent.

Le journal a cité l'impact double des conflits et des longues périodes de sécheresse en Europe et en Amérique latine comme facteur de la forte hausse des taux de fret.

Le Financial Times a également cité le PDG de la compagnie maritime belge « SMP Tac », qui a rapporté que le monde est témoin d'une flambée sans précédent des prix du transport.

Le PDG de la société a également déclaré : « Dans les circonstances actuelles, les usines n'ont d'autre choix que de fermer ou d'approvisionner des marchandises en provenance de régions où les coûts sont plus élevés dans le monde. »