Araghchi : Nos amis kurdes doivent être vigilants face aux manœuvres de faux drapeau

Selon l'agence de presse ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a écrit sur son compte sur l'un des réseaux sociaux : « Rien ne justifie l'attaque insensée contre le bureau du Premier ministre Barzani. Nos amis kurdes doivent être vigilants face aux manœuvres de faux drapeau qui sont conçues pour semer la discorde entre les voisins. »

Il a ajouté : « Nous avons soutenu nos amis kurdes contre Saddam et Daech (ISIS), et nous sommes reconnaissants pour la sécurité qu'ils assurent à notre frontière. »