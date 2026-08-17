Araghchi a souligné les positions de l'Iran en faveur de la sécurité, de la stabilité et de l'intégrité territoriale de l'Irak

Selon l'agence de presse ABNA, Fouad Hussein, ministre irakien des Affaires étrangères, s'est entretenu par téléphone avec Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, au sujet des derniers développements dans la région et des questions d'intérêt commun, et ils ont échangé leurs points de vue.

Au cours de cet entretien, Araghchi, faisant référence aux positions de principe de la République islamique d'Iran en faveur de la sécurité, de la stabilité et de l'intégrité territoriale de l'Irak, a souligné la nécessité de la vigilance face aux actes terroristes, y compris l'attaque contre le bureau du Premier ministre de la région du Kurdistan irakien, et les complots qui pourraient nuire aux relations amicales et fraternelles entre les deux pays.

Les deux parties ont également souligné lors de cet entretien téléphonique l'importance de préserver la sécurité et la stabilité des frontières communes et la nécessité de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays pour prévenir toute insécurité et toute menace contre la sécurité frontalière.