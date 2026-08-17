Izdi : Les États-Unis et l'OTAN sont venus pour vaincre l'Iran ; la région assistera au déclin de l'ennemi

Selon l'agence de presse ABNA, le général de division « Mostafa Izdi », commandant adjoint du Corps des Gardiens de la Révolution, a déclaré aujourd'hui (mardi) lors d'une cérémonie en l'honneur des journalistes, en soulignant l'importance du rôle des médias dans la société iranienne : « Les journalistes sont les commandants de la guerre cognitive qui jouent leur rôle sur le terrain. »

Il a affirmé que la guerre du Ramadan a créé une nouvelle situation sur la scène mondiale, régionale et même dans notre pays, et a ajouté : « Autrement dit, nous nous trouvons à ce niveau où le martyre douloureux de notre Guide et Maître, Son Éminence l'ayatollah Khamenei, Sayyid Ali Khamenei, a eu lieu dans la société. »

Le commandant adjoint du Corps des Gardiens de la Révolution a souligné que l'« Envoi » (Be'that) qui a eu lieu a une interprétation, et que cet Envoi est le résultat de l'envoi intérieur des êtres humains, et a ajouté : « Les actions culturelles et cognitives de la Révolution islamique se sont manifestées dans la société à travers cet Envoi, et il est très remarquable que, après le martyre du Guide suprême de la Révolution islamique, pendant près de 10 jours, cette société éveillée a pris en charge la révolution. Dans ce mouvement, il y a des concepts qui ont attiré l'attention du monde. La Révolution islamique, contrairement à de nombreuses écoles de pensée fondées sur le matérialisme, propose une interprétation spirituelle du monde et, parallèlement aux bénéfices matériels, elle soulève également la liberté spirituelle et morale de l'être humain. »

Le général de division Izdi a souligné que les principes fondamentaux de la révolution sont la base du mouvement du système islamique, et a précisé : « L'attrait de ce système ne réside pas dans sa puissance dure (hard power) ; l'attrait de la Révolution islamique réside dans le mouvement que vous, les médias et les acteurs de la guerre cognitive et médiatique, avez pour mission d'accomplir. Ce système a réussi à réaliser dans les peuples du monde ce que l'Imam de la Oumma a proclamé. L'Imam (que Dieu l'agrée) a dit : « La Révolution islamique est le prélude à d'immenses explosions dans la région. »

Il a déclaré : « Les ennemis ont tramé de nombreux complots pour affaiblir l'Iran, mais l'Iran non seulement ne s'est pas affaibli, mais s'est présenté sur la scène avec plus de force. »

Le commandant adjoint du Corps des Gardiens de la Révolution a annoncé : « Le nombre d'aéronefs ennemis abattus après ce mouvement précieux du peuple et de notre sphère douce (soft) et cognitive sur différents théâtres a dépassé les 200, et ce mouvement a eu des répercussions et des conséquences aux niveaux régional et mondial. »

Le général de division Izdi a déclaré : « La plus grande puissance militaire du monde et l'arrière de l'OTAN sont entrés en guerre contre la République islamique d'Iran, mais le système islamique a tenu bon et s'est dressé fermement face aux ennemis. »