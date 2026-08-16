Axios : Les États-Unis ont demandé à Barzani d’accueillir des négociations Téhéran-Washington

Selon l’agence ABNA, le site Axios a affirmé qu’à la mi-mai, des négociateurs américains qui tentaient de parvenir à un accord avec l’Iran pour mettre fin au conflit (Téhéran-Washington) ont choisi une personne pour établir un canal de communication officieux. Il s’agissait de « Netchirvan Barzani » – le président de la région du Kurdistan irakien !

Axios affirme : selon deux sources au fait des détails de ce contact, Gabbard (l’ancienne directrice de la National Intelligence américaine) a dit à Barzani que la Maison Blanche estime qu’il peut aider à faciliter la communication. Brett McGurk, qui a été conseiller pour le Moyen-Orient (Asie occidentale) auprès de 4 présidents américains, a déclaré dans une interview : « Netchirvan Barzani est un homme pragmatique et capable de dénouer les situations. Il est respecté dans toute la région et connaît presque tout le monde aussi bien à Téhéran qu’à Washington. C’est la personne que l’on contacte dans les situations difficiles et d’urgence. »

Le site a ajouté : la source a indiqué que Gabbard a souligné à Barzani que ce contact se fait avec l’approbation du président Trump et du vice-président J.D. Vance. Barzani a accepté la demande de Gabbard. ... Les États-Unis ont demandé à Barzani d’accueillir des négociations secrètes entre des négociateurs américains et iraniens de haut rang à Erbil. La source a indiqué que Barzani a de nouveau discuté avec la partie iranienne et leur a transmis ce message. Les Iraniens n’ont pas rejeté la proposition, mais ils se sont inquiétés pour leur sécurité. Ils estimaient que le Mossad dispose de nombreux agents et ressources dans la région du Kurdistan irakien et craignaient que les Israéliens (sionistes) ne tentent de les assassiner à Erbil ou sur le trajet aller-retour. La réunion d’Erbil n’a jamais eu lieu.