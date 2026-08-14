Bloomberg : La raffinerie de Jizan en Arabie saoudite a été attaquée deux fois en une semaine

Selon l'agence de presse ABNA, le réseau Bloomberg, citant une source bien informée, a rapporté que la raffinerie de Jizan a été attaquée deux fois en une semaine depuis le Yémen, et que lors des deux attaques, les réservoirs de la raffinerie ont été visés.

Selon ce rapport, l'attaque d'aujourd'hui en provenance du Yémen a endommagé l'un des réservoirs de la raffinerie de Jizan.

La source a également déclaré que l'attaque de dimanche dernier avait également endommagé l'un des réservoirs de stockage de pétrole brut de cette raffinerie.