Le chef des Ansarullah du Yémen : L'insulte au Saint Coran révèle l'essence malveillante des sionistes

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, Sayyed Abdulmalik Badruddin al-Houthi, chef des Ansarullah du Yémen, a déclaré dans un discours en réponse à l'insulte des sionistes au Saint Coran que la répétition des insultes sionisto-américaines contre le Coran témoigne de l'hostilité ouverte des sionistes envers tous les principes sacrés et de leur répulsion pour le message divin.

Il a souligné que le problème des Juifs sionistes et de leurs partisans avec le Saint Coran réside dans la pureté et la grandeur de ses enseignements, car ils sont eux-mêmes remplis d'impureté et de souillure.

Al-Houthi a affirmé que les sionistes aux sombres pensées savent que le Coran est ce qui révèle leur vérité aux sociétés humaines et protège les sociétés de leur égarement.

Il a noté que les sionistes et leurs soutiens savent que le Coran protège les guidés de l'adoration des tyrans et les élève pour accomplir leur rôle de successeurs sur terre.

Le chef des Ansarullah a déclaré que le problème des Juifs avec le Saint Coran réside dans ses enseignements qui instaurent la justice dans la vie – dans la même mesure qu'ils sont eux-mêmes remplis de tyrannie, de sauvagerie, de crimes et d'injustice.