Ebrahim Azizi : L'instabilité régionale fera face à une réponse ferme de l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, Ebrahim Azizi, vice-président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement, a écrit sur son compte sur l'un des réseaux sociaux : « Tant que vous céderez aux ennemis de l'islam, votre souveraineté sera en danger et votre statut national sera affaibli ».

Il a ajouté : « Toute instabilité régionale découlant d'une dépendance à l'influence étrangère provoquera inévitablement une réponse ferme et déterminée de l'Iran ».