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Ebrahim Azizi : L'instabilité régionale fera face à une réponse ferme de l'Iran

14 août 2026 - 14:09
Code d'info: 1852391
Source: ABNA
Ebrahim Azizi : L'instabilité régionale fera face à une réponse ferme de l'Iran

Le vice-président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement a écrit sur son compte : « Toute instabilité régionale résultant d'un recours à l'influence étrangère se heurtera à une réponse ferme de l'Iran ».

Selon l'agence de presse ABNA, Ebrahim Azizi, vice-président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement, a écrit sur son compte sur l'un des réseaux sociaux : « Tant que vous céderez aux ennemis de l'islam, votre souveraineté sera en danger et votre statut national sera affaibli ».
Il a ajouté : « Toute instabilité régionale découlant d'une dépendance à l'influence étrangère provoquera inévitablement une réponse ferme et déterminée de l'Iran ».

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