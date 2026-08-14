La pollution pétrolière des côtes de l'île de Qeshm est due aux séquelles d'une agression militaire étrangère dans la région

Selon l’agence de presse ABNA, Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, a écrit sur son compte sur l'un des réseaux sociaux : « La pollution pétrolière des côtes de l'île de Qeshm est due à une agression militaire étrangère dans la région ».

Il a ajouté : « Ce type de dommages environnementaux subis par les côtes iraniennes du Golfe Persique souligne plus que jamais la nécessité pour l'Iran, en tant qu'État côtier, de définir et d'appliquer un mécanisme de gestion du détroit d'Ormuz ».