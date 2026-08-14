Les accusations des États-Unis contre l’Iran concernant le Yémen sont sans fondement

Selon l’agence de presse ABNA, Gholamhossein Darzi, ambassadeur et représentant adjoint de l’Iran auprès de l’ONU, a ajouté jeudi, heure locale, dans une lettre à António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, et au président tournant du Conseil de sécurité : « Les récents vols iraniens à destination de Sanaa avaient un caractère humanitaire. La fermeture prolongée et les restrictions sévères imposées à l’aéroport international de Sanaa, couplées au blocus, ont infligé les conséquences humanitaires les plus dévastatrices au peuple yéménite ».