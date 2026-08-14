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Les accusations des États-Unis contre l’Iran concernant le Yémen sont sans fondement

14 août 2026 - 14:07
Code d'info: 1852389
Source: ABNA
Les accusations des États-Unis contre l’Iran concernant le Yémen sont sans fondement

Gholamhossein Darzi, dans une lettre adressée au Secrétaire général de l’ONU et au président tournant du Conseil de sécurité, a rejeté les accusations infondées du représentant américain lors de la réunion du Conseil sur le Yémen contre l’Iran.

Selon l’agence de presse ABNA, Gholamhossein Darzi, ambassadeur et représentant adjoint de l’Iran auprès de l’ONU, a ajouté jeudi, heure locale, dans une lettre à António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, et au président tournant du Conseil de sécurité : « Les récents vols iraniens à destination de Sanaa avaient un caractère humanitaire. La fermeture prolongée et les restrictions sévères imposées à l’aéroport international de Sanaa, couplées au blocus, ont infligé les conséquences humanitaires les plus dévastatrices au peuple yéménite ».

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