Selon l’agence de presse ABNA, Mohammad Mokhber, conseiller et assistant du Guide suprême dans le cyberespace, a ajouté : « Après avoir prouvé l’incapacité des États-Unis à protéger leurs alliés dans le golfe Persique, la voie la plus durable pour un nouvel ordre régional est la mise en œuvre du mécanisme économique et sécuritaire d’Ormuz, indépendant des garanties militaires de Washington ».
L’escalade de la guerre en cas de non-réalisation des conditions de l’Iran transformera radicalement les équations mondiales
14 août 2026 - 14:06
Code d'info: 1852388
Source: ABNA
Le conseiller et assistant du Guide suprême dans le cyberespace a écrit : « La stratégie définitive du leadership visant à intensifier la guerre si les conditions de l’Iran ne sont pas remplies, modifiera sans aucun doute les rapports de force dans le monde ».
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