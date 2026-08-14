L’escalade de la guerre en cas de non-réalisation des conditions de l’Iran transformera radicalement les équations mondiales

Selon l’agence de presse ABNA, Mohammad Mokhber, conseiller et assistant du Guide suprême dans le cyberespace, a ajouté : « Après avoir prouvé l’incapacité des États-Unis à protéger leurs alliés dans le golfe Persique, la voie la plus durable pour un nouvel ordre régional est la mise en œuvre du mécanisme économique et sécuritaire d’Ormuz, indépendant des garanties militaires de Washington ».