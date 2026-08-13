Critique de Gebran Bassil contre la politique à double vitesse de Beyrouth envers les forces de résistance

Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al-Mayadeen, Gebran Bassil, député au parlement libanais, a écrit sur son compte sur les réseaux sociaux, critiquant la gestion de son gouvernement : « Comment peut-on attendre du gouvernement qu'il demande à l'armée de lutter contre le Hezbollah et le terrorisme, alors qu'il accorde l'amnistie aux assassins de militaires ? »

Bien que Bassil n'ait pas précisé à qui il faisait référence comme auteurs des meurtres de militaires, il semble faire allusion au projet de loi adopté hier au parlement libanais concernant l'abolition de la peine de mort.

Le parlement libanais a adopté hier le projet de loi sur l'abolition de la peine de mort après des amendements.

Adel Nassar, le ministre libanais de la Justice, a qualifié au parlement l'abolition de la peine de mort de pas historique.