À Bahreïn, de lourdes peines de prison prononcées contre des citoyens chiites ; des accusations de « terrorisme » au cœur des procès

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Les tribunaux du régime d’Al Khalifa ont récemment prononcé de lourdes condamnations contre plusieurs citoyens chiites dans différentes affaires judiciaires, avec des peines allant de quinze ans de prison à la réclusion à perpétuité.

Dans l’une de ces affaires, deux citoyens ont été condamnés à la prison à vie. L’un des deux se trouve actuellement à l’extérieur du Bahreïn. Les accusations formulées contre eux portent notamment sur une prétendue collaboration avec le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran et sur des activités qualifiées par les autorités bahreïnies d’hostiles et de terroristes.

Selon les accusations présentées par le parquet lié au régime d’Al Khalifa, les deux hommes auraient collaboré avec cette institution et participé à des activités visant, selon les autorités, à porter atteinte aux intérêts du Bahreïn.

Dans cette même affaire, le parquet a affirmé avoir reçu un rapport de l’administration chargée de la lutte contre la cybercriminalité. Ce rapport aurait fait état de la surveillance d’un compte sur les réseaux sociaux qui, selon les autorités, soutenait et glorifiait des attaques attribuées à l’Iran contre le Bahreïn.

À la suite de l’enquête, l’identité de l’administrateur du compte aurait été établie et celui-ci aurait été arrêté. Le parquet affirme que le prévenu aurait reconnu gérer le compte, être en contact avec un autre accusé se trouvant à l’étranger et avoir fourni des informations concernant des coordonnées et des emplacements situés à l’intérieur du Bahreïn.

Dans deux autres affaires distinctes, trois citoyens ont également été condamnés à quinze ans de prison. Ils étaient accusés d’appartenir à un groupe qualifié de terroriste par les autorités et d’avoir mené des activités en faveur de cette organisation dans le but de commettre des actes considérés comme hostiles et terroristes contre le Bahreïn.

Deux des trois condamnés ont en outre été condamnés à une amende de deux mille dinars bahreïnis. Leurs biens et les objets saisis dans le cadre des affaires ont également fait l’objet d’une confiscation.

Ces condamnations interviennent dans un contexte de tensions persistantes autour de la situation des citoyens chiites au Bahreïn et des poursuites judiciaires engagées contre des opposants et des militants. Les autorités bahreïnies présentent pour leur part ces procédures comme relevant de la lutte contre le terrorisme et de la protection de la sécurité nationale.

Les critiques du régime d’Al Khalifa dénoncent cependant depuis plusieurs années l’utilisation d’accusations liées au terrorisme et à la sécurité nationale contre des citoyens chiites et des opposants, estimant que certaines procédures judiciaires ne respectent pas les garanties fondamentales d’un procès équitable.

Les nouvelles condamnations, qui comprennent notamment deux peines de prison à vie et plusieurs peines de quinze ans, relancent ainsi les interrogations sur la situation des droits des citoyens chiites au Bahreïn et sur le recours aux accusations de terrorisme dans les affaires judiciaires à caractère politique.

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