ABNA présente ses condoléances à l’occasion du martyre de l’Imam Hassan et du décès du Prophète de l’islam

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : À l’occasion de la commémoration du décès du Prophète de l’islam, Muhammad, et du martyre de son petit-fils, l’Imam Hassan al-Mojtaba, l’Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) présente ses plus sincères condoléances à la Oumma islamique.

Le décès du Prophète Muhammad constitue l’un des événements les plus douloureux de l’histoire de l’islam. Le Messager de Dieu a consacré sa vie à transmettre le message divin, à appeler l’humanité à l’unicité de Dieu et à établir les fondements d’une société fondée sur la justice, la foi, la fraternité et la dignité humaine.

À travers sa mission prophétique, le Prophète Muhammad a laissé à la communauté musulmane un héritage spirituel et moral qui continue de guider des millions de croyants à travers le monde.

Cette douloureuse occasion coïncide également avec la commémoration du martyre de l’Imam Hassan al-Mojtaba, deuxième Imam des chiites et petit-fils du Prophète de l’islam.

Fils de l’Imam Ali et de la vénérable Fatima Zahra, l’Imam Hassan occupait une place éminente auprès du Messager de Dieu. Sa vie fut marquée par la piété, la générosité, la patience et son attachement aux principes de l’islam.

L’Imam Hassan a consacré sa vie à la préservation de la religion et à la défense des intérêts de la communauté musulmane. Son comportement et ses enseignements constituent encore aujourd’hui une source importante de spiritualité et de sagesse pour les fidèles des AhlulBayt.

À cette occasion douloureuse, ABNA exprime ses condoléances au Guide de la Révolution islamique, aux hautes autorités religieuses, aux fidèles des AhlulBayt, à la communauté musulmane et à tous les amoureux du Prophète Muhammad et de sa famille.

L’Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) prie Dieu Tout-Puissant d’accorder à la communauté islamique la possibilité de rester fidèle aux enseignements du Prophète Muhammad et à la voie des AhlulBayt.

ABNA adresse également ses condoléances à tous les musulmans à travers le monde et espère que la mémoire du Prophète de l’islam et de l’Imam Hassan continuera d’inspirer les croyants dans leur cheminement spirituel et dans leur engagement en faveur de la justice et de la vérité.

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