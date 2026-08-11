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Mearsheimer : Les missiles balistiques iraniens réduiront la présence militaire américaine dans la région

12 août 2026 - 00:08
Code d'info: 1851667
Source: ABNA
Mearsheimer : Les missiles balistiques iraniens réduiront la présence militaire américaine dans la région

« John Mearsheimer », éminent théoricien des relations internationales et professeur à l'Université de Chicago, dans ses déclarations faisant référence à la grande efficacité des missiles balistiques de la République islamique d'Iran contre les bases et les centres militaires américains, a souligné : C'est précisément ce facteur qui sera l'une des principales causes de la réduction de la présence militaire des États-Unis dans la région de l'Asie occidentale.

Selon ABNA, Mearsheimer a déclaré : La réalité est que les missiles balistiques iraniens sont extrêmement efficaces pour frapper les bases militaires américaines dans la région et ont soit gravement endommagé, soit détruit presque toutes.

Il a ajouté : Il existe des preuves que les forces américaines, en réponse à ces attaques, ont été déplacées de leurs bases dans la région du Golfe vers la Jordanie, puis vers Israël (vers les territoires occupés) et enfin vers l'Europe.

Le professeur de l'Université de Chicago a souligné que même après la fin des conflits actuels, les États-Unis, en raison de la menace persistante des missiles balistiques iraniens ainsi que du manque de volonté des pays du Golfe à accueillir des troupes américaines, sont peu susceptibles de revenir dans la région.

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