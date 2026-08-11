Mearsheimer : Les missiles balistiques iraniens réduiront la présence militaire américaine dans la région

Selon ABNA, Mearsheimer a déclaré : La réalité est que les missiles balistiques iraniens sont extrêmement efficaces pour frapper les bases militaires américaines dans la région et ont soit gravement endommagé, soit détruit presque toutes.

Il a ajouté : Il existe des preuves que les forces américaines, en réponse à ces attaques, ont été déplacées de leurs bases dans la région du Golfe vers la Jordanie, puis vers Israël (vers les territoires occupés) et enfin vers l'Europe.

Le professeur de l'Université de Chicago a souligné que même après la fin des conflits actuels, les États-Unis, en raison de la menace persistante des missiles balistiques iraniens ainsi que du manque de volonté des pays du Golfe à accueillir des troupes américaines, sont peu susceptibles de revenir dans la région.