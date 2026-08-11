Qatar : Les négociations entre l'Iran et Oman sur le détroit d'Ormuz ont progressé

Selon ABNA, Majid al-Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, a expliqué mardi lors de sa conférence de presse la dernière situation des négociations entre la République islamique d'Iran et le Sultanat d'Oman sur le détroit d'Ormuz et a déclaré que ces discussions ont atteint une phase avancée et un point critique et décisif.

En évoquant les retours positifs reçus des deux parties, il a souligné que le Qatar, en tant que médiateur, soutient pleinement tout effort qui mènerait à une réduction des tensions et à une réouverture rapide du détroit d'Ormuz.

Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, dans une autre partie de ses propos, se référant aux événements de Gaza, a appelé la communauté internationale à accroître la pression sur le régime sioniste pour parvenir à la mise en œuvre complète de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.