Baqaï : Les attaques du régime sioniste contre le sud du Liban constituent une violation de l'intégrité territoriale de ce pays

Selon ABNA citant l'agence de presse Seda va Sima, Esmaïl Baqaï, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a fermement condamné les attaques barbares du régime sioniste de ces derniers jours contre des zones du sud du Liban, qui ont causé la mort et des blessures à un certain nombre de citoyens libanais et la destruction d'infrastructures et de maisons d'habitants.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, évoquant la poursuite des attaques du régime d'occupation et la violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Liban, a déclaré que le silence et l'indifférence des institutions internationales, en particulier du Conseil de sécurité de l'ONU, encouragent l'arrogance accrue du régime sioniste et la poursuite de son agression et de ses crimes, et a souligné que l'administration américaine, en raison de son soutien global au régime d'occupation, est considérée comme complice et partenaire de tous les crimes du régime sioniste au Liban, en Palestine occupée et dans toute la région.

Baqaï, saluant la résistance et la fermeté courageuses du peuple libanais face à l'agression et l'occupation du régime sioniste, a souligné la pleine solidarité de la République islamique d'Iran avec le Liban dans la défense de la souveraineté, de la dignité et de l'indépendance de ce pays face à l'agression du régime sioniste.