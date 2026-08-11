Araghchi : L'Iran a prouvé au monde qu'il est une puissance coriace et invincible

Selon ABNA citant IRNA, Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré mardi dans ses propos : Les forces armées iraniennes se sont sacrifiées et ont rendu impuissante et ont vaincu la plus grande armée apparente du monde. Ce n'est pas du tout un slogan ; c'est une réalité que le monde entier reconnaît.

Araghchi a souligné : Lors de la guerre récente, la République islamique d'Iran s'est prouvée au monde et a montré qu'elle est une puissance coriace et invincible.

Il a déclaré : Personne ne pensait que l'Iran pourrait résister ainsi face à l'Amérique, avec le soutien du régime sioniste et l'appui de nombreux autres pays, y compris tous les pays occidentaux et certains autres pays que nous connaissons tous, et ne pas baisser la tête, et finalement forcer l'ennemi à demander des négociations.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré : Dans la diplomatie également, le peuple iranien a montré qu'il sait bien défendre ses droits. J'ai entendu de divers responsables les mêmes mots : « Vous avez gagné à la fois la guerre et la diplomatie. »