Porte-parole de l'IRGC : La guerre du Ramadan a révélé la vulnérabilité stratégique des États-Unis

Selon ABNA citant IRNA, le général de brigade Hossein Mohebbi, porte-parole de l'IRGC, a déclaré mardi dans ses propos : Les États-Unis, dans nombre de leurs guerres, ont tenté de définir le coût de la guerre hors de leur pays, afin que divers pays soient impliqués dans la guerre sans que le territoire américain ne subisse de dommages. Mais dans la guerre du Ramadan, ce dommage est revenu aux États-Unis eux-mêmes.

Il a ajouté : Cette puissance est le résultat des capacités de la force Qods de la République islamique, des forces armées et de l'IRGC, qui ont réussi à faire supporter le coût de la guerre à la partie adverse.

Mohebbi a déclaré : Au plus fort de la guerre, les États-Unis ont menacé que si l'Iran ne se rendait pas, ils frapperaient toutes les infrastructures du pays. Le message de la République islamique était qu'à la menace répond une menace réciproque, et si les États-Unis mettent leur menace à exécution, l'Iran mettra également la sienne à exécution.

Il a qualifié l'usure des armements américains comme l'une des autres conséquences de la guerre du Ramadan et a déclaré : Aujourd'hui, les armes stratégiques des États-Unis, dont ce pays a un besoin urgent, ont subi une usure et une réduction considérables, et leur remplacement n'est pas possible dans un proche avenir.

Le porte-parole de l'IRGC a ajouté : La doctrine des États-Unis repose sur la guerre simultanée sur plusieurs fronts. La réduction des armements pour ce pays, au cœur du Pacifique, face à la Russie et à la Chine, ainsi que sur les fronts que les États-Unis considèrent comme des menaces, constitue une menace majeure.