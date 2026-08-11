Selon ABNA, le message du général Abdollahi stipule : « Moi-même, tout en rendant hommage aux luttes incessantes et historiques du CGRI dans les multiples domaines de la défense de la Révolution islamique dans les sphères de la défense, de la sécurité et de la lutte contre la pauvreté, je souligne la pleine et totale disponibilité de l'état-major général des forces armées à soutenir, accompagner et apporter un soutien stratégique à cette institution révolutionnaire et populaire. »
Le général de corps d'armée Abdollahi : L'état-major général des forces armées iraniennes est pleinement et totalement prêt à soutenir le Corps des ga
12 août 2026 - 00:00
Code d'info: 1851658
Source: ABNA
Le chef de l'état-major général des forces armées iraniennes, dans un message félicitant le général de corps d'armée Vahidi pour sa nomination au poste de commandant en chef du CGRI, a souligné la pleine et totale disponibilité de l'état-major à soutenir, accompagner et apporter un soutien stratégique à cette institution révolutionnaire et populaire.
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