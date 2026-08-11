Le général de corps d'armée Abdollahi : L'état-major général des forces armées iraniennes est pleinement et totalement prêt à soutenir le Corps des ga

Selon ABNA, le message du général Abdollahi stipule : « Moi-même, tout en rendant hommage aux luttes incessantes et historiques du CGRI dans les multiples domaines de la défense de la Révolution islamique dans les sphères de la défense, de la sécurité et de la lutte contre la pauvreté, je souligne la pleine et totale disponibilité de l'état-major général des forces armées à soutenir, accompagner et apporter un soutien stratégique à cette institution révolutionnaire et populaire. »