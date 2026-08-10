Le Hezbollah dénonce un « génocide écologique » sioniste dans le sud du Liban

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le Hezbollah libanais a publié, ce dimanche, un communiqué dans lequel il met en garde contre la poursuite des agressions du régime sioniste contre les zones forestières et les infrastructures du sud du Liban. Le mouvement de résistance a qualifié ces actions de « génocide environnemental et urbain », soulignant qu’elles visent à déstabiliser la région et à imposer de nouvelles réalités sur le terrain.

Le parti a, par ailleurs, tenu les autorités libanaises pour responsables de la persistance de ces attaques, en raison de leur « insistance à poursuivre des négociations et à faire des concessions » tout en s’abstenant de déposer des plaintes contre le régime sioniste dans les instances internationales. Cette approche, selon le Hezbollah, ne fait qu’encourager l’ennemi à intensifier ses destructions.

Le communiqué dénonce également la publication, par le ministère des Affaires étrangères du régime sioniste, d’une carte incluant des parties du sud du Liban dans les territoires de l’occupation, preuve, selon le Hezbollah, d’ambitions expansionnistes visant l’ensemble du Liban. Le mouvement a qualifié les négociations directes entre les autorités libanaises et l’occupant de « tentative d’achat de temps pour imposer des faits accomplis ».

Le Hezbollah a appelé les responsables libanais à revoir leur position et à mettre fin à des négociations qu’il juge « humiliantes ». Il a également exhorté les citoyens libanais à prendre conscience des dangers de la politique de concessions, assurant que les ambitions du régime sioniste ne se limitent pas au sud du pays mais visent l’ensemble du territoire libanais.

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