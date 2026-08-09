Accord entre Damas et Moscou sur l'avenir des deux bases russes

Selon un reportage de l'agence de presse Abna citant « Al-Jazeera », le ministère des Affaires étrangères du régime Julani a déclaré : Damas et Moscou sont parvenus à un mémorandum d'accord définissant l'avenir des deux bases russes à Tartous et Hmeimim.

Le ministère des Affaires étrangères du régime Julani a ajouté : Damas reprendra progressivement la gestion de l'aéroport de Hmeimim et du quatrième poste d'amarrage commercial dans le port de Tartous.

Le ministère a également annoncé : Le mémorandum d'accord prévoit un délai de trois mois pour achever le processus de transition et la mise en œuvre des nouveaux arrangements.