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Accord entre Damas et Moscou sur l'avenir des deux bases russes

9 août 2026 - 19:53
Code d'info: 1850780
Source: ABNA
Accord entre Damas et Moscou sur l'avenir des deux bases russes

Le ministère des Affaires étrangères du régime Julani a annoncé que Damas et Moscou sont parvenus à un mémorandum d'accord définissant l'avenir des deux bases russes.

Selon un reportage de l'agence de presse Abna citant « Al-Jazeera », le ministère des Affaires étrangères du régime Julani a déclaré : Damas et Moscou sont parvenus à un mémorandum d'accord définissant l'avenir des deux bases russes à Tartous et Hmeimim.

Le ministère des Affaires étrangères du régime Julani a ajouté : Damas reprendra progressivement la gestion de l'aéroport de Hmeimim et du quatrième poste d'amarrage commercial dans le port de Tartous.

Le ministère a également annoncé : Le mémorandum d'accord prévoit un délai de trois mois pour achever le processus de transition et la mise en œuvre des nouveaux arrangements.

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