Des officiers saoudiens tués et blessés lors de l'attaque d'Ansarullah contre « Mokha »

Selon un reportage de l'agence de presse Abna citant « Al-Masirah », des sources yéménites ont fait état de lourdes pertes infligées à l'ennemi saoudien lors de l'attaque d'Ansarullah contre Mokha.

Ces sources ont déclaré que plusieurs officiers saoudiens ont été tués et blessés au cours de cette opération.

Les sources susmentionnées ont annoncé : Des explosions et des colonnes de fumée s'élèvent toujours des entrepôts d'armes des forces de l'ennemi saoudien sur la côte ouest.

Il y a quelques heures, les forces armées yéménites ont déclaré dans un communiqué : En réponse aux mouvements continus des forces de l'ennemi saoudien, au renforcement en armes et en équipements et à ses attaques incessantes contre la côte ouest du Yémen et la province de Taiz, dans le but d'empêcher notre cher peuple d'exercer ses actions légitimes pour faire face au blocus injuste et à l'agression barbare qui dure contre eux depuis douze ans ; les forces armées yéménites, avec l'aide de Dieu, ont mené une opération militaire vaste et précise en ciblant les centres de rassemblement des forces et les entrepôts d'armes de l'ennemi saoudien dans la région de Mokha.