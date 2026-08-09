Tout plan violant la souveraineté de l'Iran dans le détroit d'Ormuz ne sera pas accepté

Selon un reportage de l'agence de presse Abna, Hamidreza Hajibabaee, vice-président du Conseil consultatif islamique, lors de la séance publique d'aujourd'hui du Parlement, dimanche (18 Mordad), et dans son discours précédant l'ordre du jour, en évoquant le déroulement fervent des cérémonies de l'Arba'in de Hossein et en présentant ses condoléances pour la mort de plusieurs conseillers militaires iraniens et de civils lors de l'attaque de la province de Ninive en Irak, a déclaré : Cet incident témoigne de la volonté de l'arrogance (l'impérialisme mondial) d'empêcher le déroulement fervent des cérémonies de l'Arba'in et de sa colère face à la participation de personnes de différents pays du monde à cette grande épopée et à ce haut sommet de liberté et d'honneur.

Le vice-président du Parlement a poursuivi son discours précédant l'ordre du jour : Les États-Unis ont montré qu'ils n'agissent sincèrement dans aucun domaine, et il n'y a actuellement pas de négociations avec l'Amérique, et s'il y a des discussions entre nous et Oman, elles ne doivent pas se faire avec l'intervention de l'Amérique ; parler avec l'Amérique qui ne tient aucune de ses promesses doit se faire avec prudence, attention et circonspection afin de garantir les droits de la grande nation iranienne, et ce que notre cher Guide a dit est notre ligne directrice fondamentale dans nos relations avec l'Amérique et le régime sioniste.

Hajibabaee a souligné : La République islamique d'Iran agit avec puissance dans le sens de l'unité des pays islamiques et de la région, mais en même temps, tout pays qui voudrait aider l'Amérique à attaquer l'Iran sera la cible des missiles de la République islamique, et nos forces armées ne permettront pas que la région soit exploitée pour une attaque contre l'Iran et défendront le droit de l'Iran, car nous sommes en guerre avec l'Amérique, et la nation a déclaré sa préparation pour cette guerre et ne renoncera pas à ses droits.