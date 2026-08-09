Amoli Larijani : L'Iran ne reculera à aucun prix du détroit d'Ormuz

Selon un reportage de l'agence de presse Abna, l'ayatollah Sadegh Amoli Larijani, en ouverture de la réunion du Conseil de discernement de l'opportunité du système, après avoir présenté ses condoléances pour la douloureuse disparition du Grand Prophète, le Sceau des prophètes, Mohammad Mostafa (que la paix soit sur lui) et le martyre des deux imams – l'imam Hassan Mojtaba (que la paix soit sur lui) et l'imam Ali ibn Moussa ar-Rida (que la paix soit sur eux), et en évoquant que plus de cinq mois se sont écoulés depuis la mort du défunt Guide de la Révolution, a déclaré : La douleur de sa séparation est encore fraîche dans les cœurs, et nos cœurs sont profondément blessés par cette perte ainsi que par l'injustice faite à la nation iranienne.

Il a souligné : La nation iranienne a, de manière étonnante, laissé le monde bouche bée. Dieu, par l'intermédiaire du soutien à ses proches, a suscité cette nation pour qu'elle se dresse contre les tyrans de l'histoire.

L'ayatollah Amoli Larijani a également remercié les forces armées qui, malgré le sacrifice de martyrs et de blessés, ont défendu avec toute leur autorité la révolution et la sécurité du pays, et a déclaré : Les forces armées ont montré aux ennemis la puissance du système islamique et ont amené Trump à reconnaître la résistance et l'inflexibilité de la nation iranienne.

Évoquant les propos arrogants de Trump au début de la guerre, lorsqu'il avait écrit sur son média personnel à l'adresse de la nation iranienne « reddition totale », il a déclaré : Ces paroles dégagent une arrogance qui est le propre des tyrans de l'histoire. Dieu humiliera ces arrogants, et la prédiction du défunt Guide, qui a dit : « Les tyrans, au sommet de leur puissance, seront soudainement jetés à terre », se réalisera.

Le président du Conseil a qualifié Trump et Netanyahou de figures odieuses et criminelles de l'histoire et a déclaré : Ils sont désemparés. Ils prétendaient terminer la guerre en trois jours, une semaine ou un mois, mais aujourd'hui, cela fait environ 6 mois que le peuple et les forces armées tiennent bon et font la fierté.

L'ayatollah Amoli Larijani, remerciant les hommes d'État, les trois pouvoirs et les institutions gouvernementales qui ont œuvré pour que le pays soit bien géré, a déclaré : L'ennemi s'efforce par tous les moyens d'encercler l'Iran, bien que la République islamique ait plus de 40 ans d'expérience des sanctions. Les ennemis tentent, par l'encerclement, d'intensifier les sanctions.