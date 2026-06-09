Le vice-président de Trump admet un conflit d'intérêts avec le régime sioniste

Selon l'agence de presse ABNA, « JD Vance », vice-président des États-Unis, a reconnu dans un entretien avec Fox News que Washington et Tel-Aviv ont des intérêts et des points de vue différents sur certaines questions et sujets, bien que la coopération et la coordination entre les deux parties se poursuivent.

Le vice-président américain a également déclaré dans cet entretien que les développements des derniers mois ont préparé le terrain pour parvenir à un accord à long terme sur le programme nucléaire iranien.

Évoquant le processus de négociations entre Washington et Téhéran, il a déclaré : « Le président Trump est convaincu qu'il est possible de parvenir à un accord durable sur le dossier nucléaire iranien, et je considère cette évaluation comme correcte. »

Vance a souligné que dans tout accord éventuel avec l'Iran, la question la plus importante n'est pas seulement les clauses écrites de l'accord, mais la garantie que Téhéran respecte ses engagements et les met en œuvre concrètement.

Cette affirmation de Vance est faite alors que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait déclaré à plusieurs reprises que l'Iran ne s'était pas écarté de ses engagements.

Le vice-président américain a également affirmé : « L'une des faiblesses les plus importantes de l'accord nucléaire précédent était l'absence d'un système d'inspection qui garantirait que l'Iran ne cherche pas à développer une arme nucléaire. »

Cette affirmation de Vance est également faite alors que tous les programmes nucléaires iraniens étaient sous la supervision de l'AIEA.