Crash d'un hélicoptère militaire américain près du détroit d'Ormuz

Selon l'agence de presse ABNA, le New York Times, citant des sources informées, a admis qu'un hélicoptère militaire américain s'est écrasé lundi près du détroit d'Ormuz et que ses occupants ont été sauvés.

Ce rapport indique qu'on ne sait pas encore si cet hélicoptère a été abattu par des tirs iraniens ou s'il a eu un problème technique.

Il convient de noter que les dommages causés aux militaires américains dans la région du golfe Persique et du détroit d'Ormuz sont sévèrement censurés par les forces armées iraniennes.