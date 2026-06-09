Les sionistes admettent : Un missile iranien a directement frappé la base de Ramat David

Selon l’agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, les médias israéliens ont rapporté que des images satellites publiées confirment l’impact direct d’un missile iranien sur la base aérienne de Ramat David appartenant à l’armée de l’air du régime israélien.

Selon ces rapports, les images montrent des signes d’un impact direct du missile sur cette base militaire, mais aucun détail officiel sur l’étendue des dégâts possibles ou l’impact de cette attaque sur les activités de la base n’a encore été publié.

Cette nouvelle est publiée alors que les responsables militaires du régime sioniste niaient auparavant tout impact sur leurs centres militaires.

La nuit dernière, le bureau des relations publiques du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a annoncé que la base aérienne de Ramat David a été visée par des missiles balistiques.

Dans un communiqué du CGRI, il a été déclaré : « En réponse au crime massif du régime sioniste usurpateur dans le sud du Liban et au meurtre et au déplacement massif des populations opprimées des régions de Tyr, Nabatieh et d’autres zones, y compris la banlieue de Beyrouth (Dahieh), la base aérienne de Ramat David, à l’origine de ces agressions, a été visée par des missiles balistiques des forces aérospatiales du CGRI. »