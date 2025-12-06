Les États-Unis reconnaissent l'échec des manœuvres de Washington contre les groupes de résistance irakiens

Selon l'agence de presse Abna, citant Rudaw, le porte-parole du département d'État américain a reconnu l'échec des efforts de Washington contre la résistance en Irak.

Il a exprimé sa déception que le gouvernement irakien n'ait pas cédé aux pressions de la Maison Blanche pour bloquer les avoirs du Hezbollah et d'Ansar Allah.

Il a affirmé que les États-Unis attendaient de Bagdad qu'elle prenne des mesures concrètes contre les groupes armés (de la résistance).

Le porte-parole du département d'État américain a déclaré : « Nous sommes déçus par le retrait de l'Irak de la décision de bloquer les avoirs du Hezbollah libanais et des Houthis (Ansar Allah du Yémen). »

Il a prétendu : « Ces groupes sont dangereux pour la région et le monde, et tous les pays doivent s'assurer que leur territoire n'est pas utilisé par ces groupes à des fins d'entraînement, de collecte de fonds, d'acquisition d'armes ou de réalisation d'attaques. »

Le porte-parole du département d'État américain a évoqué la poursuite de la pression de Washington sur l'Irak pour restreindre les groupes de résistance et a affirmé que ces groupes constituaient un danger pour les intérêts des États-Unis et de l'Irak.