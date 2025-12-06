Italie : L'Europe doit être indépendante et capable de se défendre

Selon l'agence de presse Abna, citant Novosti, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a déclaré, suite à la nouvelle stratégie américaine annoncée hier par la Maison Blanche, que l'Union européenne doit assumer la responsabilité de sa propre défense sans dépendre de forces extérieures.

Elle a ajouté que les relations entre les États-Unis et l'Europe ne sont pas tendues et que ce qui est énoncé dans les positions de Trump reflète des différends de longue date entre les deux parties.

Meloni a déclaré : « Dans quelle mesure êtes-vous sérieux dans la défense de vos intérêts ? Les Américains ont le pouvoir de défendre leurs intérêts, et l'Europe doit l'être aussi. La défense indépendante de l'Europe a un coût, mais elle garantit la liberté politique du continent européen. L'Europe doit savoir que si elle veut être forte, elle doit prendre ses propres décisions et ne pas compter sur les autres. »