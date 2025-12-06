Ministre des Affaires étrangères espagnol : La solution pour la stabilité dans la région est la solution à deux États

Selon l'agence de presse Abna, citant Asharq, José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères, a qualifié samedi, lors du Forum de Doha, la violence croissante des colons israéliens en Cisjordanie de « hors de contrôle » et a souligné : « La véritable solution pour la paix et la stabilité dans la région est la solution à deux États. »

Albares a déclaré : « Nous avons été critiqués pour avoir reconnu l'État de Palestine, mais nous l'avons fait pour établir la justice pour le peuple palestinien. »

Il a souligné : « La solution à deux États est la véritable voie vers la paix et la stabilité, tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens. »

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a ajouté : « Le moment est venu d'établir un véritable État palestinien, ce qui signifie que la Cisjordanie et Gaza doivent être sous contrôle palestinien. »