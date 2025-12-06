Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Al Jazeera, Kaja Kallas, la cheffe de la politique étrangère de l'Union européenne, a affirmé aujourd'hui, samedi, adoptant une position anti-russe : « Des efforts doivent être faits pour faire pression sur la Russie afin qu'elle fasse des concessions dans les négociations. »

Ensuite, la cheffe de la politique étrangère de l'Union européenne, sans condamner la poursuite des crimes des occupants sionistes contre le peuple opprimé de Gaza, a déclaré : « La police palestinienne doit être formée pour prévenir le chaos dans la bande de Gaza ; car il doit y avoir une gestion palestinienne là-bas. »

Ceci intervient alors qu'elle avait précédemment affirmé : « Je ne crois pas que les Russes aient une réelle volonté de négocier la paix (avec l'Ukraine). Nous avons augmenté l'aide militaire à l'Ukraine. Poutine pourrait ne pas se conformer à un accord de paix à long terme avec l'Ukraine. Notre aide à Kiev dépasse les 187 milliards d'euros. La Russie doit payer les dommages causés à l'Ukraine en utilisant ses avoirs gelés. L'Ukraine a besoin de drones et de munitions. Nous soutiendrons l'Ukraine dans sa légitime défense, et la Russie ne pourra pas résister plus longtemps que nous ! La Russie n'a pas d'intérêt pour la paix actuellement et doit être forcée à négocier. »