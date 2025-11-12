Larijani : L'Iran n'a pas d'hostilité intrinsèque envers l'Occident

Selon l'agence de presse Abna, Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, a écrit sur le réseau social X en anglais : « Après la révolution, la politique de l'Iran était centrée sur la préservation des intérêts nationaux et non sur la coopération avec l'Occident à tout prix. Néanmoins, l'Occident est resté le partenaire économique de l'Iran pendant des années.

Les dirigeants iraniens n'avaient pas d'hostilité intrinsèque envers l'Occident ; c'est plutôt le comportement politique et sécuritaire de l'Occident qui a mis les coopérations en crise. »