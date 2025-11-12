Jihad Islamique : Nous nous engageons à protéger les prisonniers contre la vilenie des Sionistes

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse palestinienne Shahab, le mouvement du Jihad Islamique en Palestine, en réaction à l'approbation du projet de loi préliminaire sur l'exécution des prisonniers palestiniens dans les prisons du régime sioniste par la Knesset, a souligné que cette action, après avoir accusé les prisonniers palestiniens de « terrorisme » devant les tribunaux fascistes du régime sioniste, est un acte d'escalade et un crime s'inscrivant dans le cadre du génocide et du nettoyage organisé que le régime mène contre le peuple palestinien.

Selon cette déclaration, cette loi révèle la nature du régime sioniste, fondé sur le racisme et l'oppression, et prouve que toutes ses institutions, y compris la Knesset et son système judiciaire, sont des outils criminels utilisés pour harceler le peuple palestinien.

Le Jihad Islamique ajoute que tandis que les institutions de sécurité du régime sioniste, l'armée et les colons tuent le peuple palestinien sans aucune obligation de rendre des comptes ou de procès, les occupants, en tentant d'adopter cette loi, veulent créer un système juridique dual en Cisjordanie qui condamne les Palestiniens et accorde une immunité totale aux colons et aux occupants.

La déclaration, tout en appréciant les déclarations et les positions des institutions et des gouvernements qui ont condamné ce nouveau comportement criminel, a appelé à prendre des mesures sérieuses pour endiguer ce crime croissant et à poursuivre les ministres du cabinet sioniste et les membres de la Knesset qui ont voté en faveur de l'adoption de ce crime, afin qu'ils soient jugés devant les tribunaux internationaux pour incitation à commettre des crimes de guerre.

Le Jihad Islamique a souligné : Les prisonniers de notre peuple dans les prisons des occupants sont une confiance placée sur les épaules de la nation, et les forces de la Résistance ne ménageront aucun effort ni aucun moyen pour les libérer. Nous appelons notre peuple à intensifier toutes les formes de résistance contre ce régime, dont la vilenie morale et la nature inhumaine deviennent de plus en plus évidentes de jour en jour.