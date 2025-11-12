Invitation de Netanyahou à New York ; le Premier ministre israélien sera-t-il arrêté ?

Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Al-Yaum, le journal Maariv a rapporté qu'Anna Vornickof, membre du conseil municipal de New York, avait envoyé une invitation officielle au bureau de Netanyahou, lui demandant de se rendre dans la ville.

Cela intervient alors que le nouveau maire de New York, Zahran Mamdani, avait précédemment annoncé que Netanyahou serait arrêté s'il venait dans la ville.

Selon ce rapport, Vornickof a demandé à Netanyahou, dans sa lettre, d'être à New York le 1er janvier 2026 et au début de la nouvelle année civile. Elle a également exprimé son opposition aux déclarations de Mamdani contre Netanyahou.