Arrêt des vols dans le nord de l'Allemagne après l'intrusion d'un drone inconnu

3 novembre 2025 - 14:16
L'observation d'un autre drone inconnu dans le ciel allemand a entraîné la suspension des vols dans l'un des aéroports du pays.

Selon l'agence de presse "Abna" citant Al-Maalomah, le trafic aérien à l'aéroport de Brême (Allemagne) a été interrompu après qu'un drone inconnu a été repéré à proximité de cet aéroport.

La police allemande a annoncé que le drone en question avait été observé hier soir près de cette ville située dans le nord de l'Allemagne, entraînant la suspension temporaire du trafic aérien à cet aéroport.

Bien que les vols aient repris à l'aéroport de Brême une heure plus tard, le nombre de vols annulés ou déroutés en raison de l'observation de ce drone n'a pas été communiqué.

Vendredi également, le trafic aérien à l'aéroport de Berlin avait été interrompu pendant 2 heures en raison de l'observation d'un drone.

