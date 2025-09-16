Réaction de Tel Aviv au rapport de l'ONU : « Le comité d'enquête doit être dissous ! »

Selon l'agence de presse ABNA citant Russia Today, le ministère des Affaires étrangères du régime sioniste, en réaction à la publication du rapport du comité d'enquête de l'ONU sur le crime de génocide commis par Tel Aviv à Gaza, a exigé la dissolution de ce comité.

Ce ministère a rejeté le rapport et a affirmé qu'il avait été rédigé sur la base de données du mouvement Hamas.

Quelques minutes plus tôt, le comité d'enquête international affilié à l'ONU avait annoncé que le régime sioniste avait commis un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Ce comité a officiellement utilisé le terme « génocide ».

Le rapport indique que les autorités sionistes et leurs affiliés ont commis cinq des actes de génocide à Gaza. Le régime sioniste a mené ce processus au cours des deux dernières années dans le but d'éliminer les Palestiniens par la famine à Gaza. 60 000 preuves et documents ont été recueillis à cet égard.



