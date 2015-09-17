Agence de Nouvelles d'Ahlul Bait (ABNA) : La réunion, qui fait partie d'un voyage de deux jours en Allemagne Takht Ravanchi, diplomates en revue l'état des relations bilatérales irano- allemande et les intérêts communs des deux pays, selon un rapport publié par l'agence iranienne nouvelles IRNA.



Le ministre allemand des Affaires étrangères a exprimé sa satisfaction à l’issue des négociations sur le programme nucléaire iranien et a souligné l'importance des liens de développement et d'élargir la coopération avec Téhéran.



Pour sa part, le sous-ministre de l'Economie de l’Allemagne, Matthias Machnig, a salué la conclusion des négociations en Juillet a ouvert la voie à une nouvelle étape dans les relations commerciales et économiques entre l'Allemagne et l’Iran.



Les deux Machnig que le ministre allemand des Affaires étrangères est programmé pour se rendre en Iran Octobre prochain, après avoir été invité par le ministre des Affaires étrangères Persique Mohammad Javad Zarif.



Notant que toutes les restrictions imposées à l'Iran sous prétexte de son programme nucléaire seront annulées par le début de 2016, a déclaré que " l'industrie allemande peut offrir une aide importante pour la modernisation des industries de l’Iran. "



Machnig a noté que le Plan d'action global conjoint (JCPOA, dans l’acronyme) établie à Vienne en Juillet a créé de nombreux espoirs et attentes quant à l’épanouissement de relations entre l'Iran et l’Occident.



En outre, le sous-ministre a annoncé la réactivation, l'année prochaine, la Commission économique mixte Allemagne-Iran, qui vise à identifier les différents domaines de coopération possibles pour la modernisation de l'industrie iranienne.



À son tour, le vice-ministre iranien a exprimé la volonté de la République islamique d'Iran à renforcer les relations entre les deux pays, après un échange de remarques sur la situation au Moyen-Orient.



M. Steinmeier a déclaré à la fin Août et l'intérêt de son pays de renforcer la coopération économique avec la République islamique, de recevoir la visite du président de l'Assemblée consultative islamique d'Iran (Majles), Ali Larijani.



Après l'annonce des résultats du processus de négociations sur le nucléaire, les différentes capitales européennes en compétition pour le meilleur endroit pour trouver des relations économiques extérieures avec l’Iran.



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